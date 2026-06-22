امام جمعه موقت بیرجند در آیین یادبود آیت‌الله العظمی فیاض گفت: علما تا ابد در دل ها زنده اند و ماندگارترین میراث آنها، تربیت نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر نقش بی‌بدیل علما در هدایت جامعه، ماندگارترین سرمایه آنان را تربیت نیروی انسانی و تأثیرگذاری بر نسل‌های آینده دانست و گفت: این تأثیر حتی پس از درگذشت این علما نیز ادامه دارد.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی، در آیین یادبود آیت‌الله العظمی فیاض، که در مسجد امام حسین(ع) بیرجند و با حضور طلاب، اقشار مختلف مردم و مهاجران افغانستانی برگزار شد، افزود: این مرجع بزرگوار از مفاخر حوزه‌های علمیه و از مراجع برجسته جهان تشیع به‌شمار می‌ رود.

وی با اشاره به تألیفات ارزشمند این فقیه فرزانه گفت: آثار مکتوب آیت‌الله فیاض، گویای عمق فقاهت و جایگاه رفیع علمی این عالم در عرصه اجتهاد است.

امام جمعه موقت بیرجند تربیت انسان‌ها را با ارزش‌ترین عمل دانست و گفت: علمای بزرگ، به‌ویژه آنان که شاگردان بسیاری پرورده‌اند، پس از مرگ نیز با اعمال صالح و تربیت‌های خویش، زنده و اثرگذار باقی می‌مانند.

حجت‌الاسلام عبادی افزود: هدایت یک جوان، نه‌تنها خود او، بلکه خانواده و نسل‌های پس از او را نیز متحول می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری و دیگر اندیشمندان تأثیرگذار، بر نقش محوری رهبران الهی و علما در روشنگری جامعه تأکید کرد و گفت: ترویج قرآن، سنت و علم‌آموزی، همواره پایدارترین و ارزشمندترین سرمایه‌های معنوی است که از هر دارایی مادی ماندگارتر خواهد بود.