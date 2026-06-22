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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، از ثبت نام بیش از ۷۳۴ هزار دانشآموز پایه اول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضوان حکیمزاده در نشست خبری امروز با بیان اینکه در برخی استانها حتی پیش از آغاز جنگ نیز آموزشها بهصورت مجازی برگزار میشد، گفت: ناترازی انرژی و شیوع آنفلوآنزا از جمله عواملی بود که باعث شد بخشی از آموزشها غیرحضوری برگزار شود و در نهایت میانگین حضور دانشآموزان مقطع ابتدایی در مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۸۱ روز برسد.
وی با اشاره به وضعیت تحصیلی دانشآموزان در سطح کشور افزود: بر اساس آمارها، ۸۹ درصد دانشآموزان عملکرد «خوب» و «خیلی خوب» داشتهاند، ۹ درصد در سطح «قابل قبول» قرار دارند و حدود ۱.۵۶ درصد از دانشآموزان نیازمند تلاش و حمایت آموزشی بیشتری هستند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: برای ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان، «طرح حامی» همچنان در حال اجراست و تلاش میشود با استفاده از این طرح، افت تحصیلی دانشآموزان جبران شود.
حکیمزاده با اشاره به پایههایی که بیشترین افت تحصیلی را تجربه کردهاند، گفت: بررسیها نشان میدهد بیشترین افت تحصیلی در پایه ششم ابتدایی رخ داده است.
وی همچنین درباره رسیدگی به تخلفات در مدارس افزود: هیئتهای رسیدگی به تخلفات بهصورت استانی رأی صادر میکنند و در برخی موارد نیز احکام صادره منجر به برکناری مدیر مدرسه شده است.
حکیم زاده افزود: نخستین اقدام، تولید فیلم تدریس تمامی دروس و محتوای کتابهای درسی بود که با مشارکت معلمان برتر سراسر کشور انجام شد. در این طرح، استانهای مختلف مسئولیت تولید بخشی از محتواها را برعهده گرفتند و پس از نظارت و ارزیابی کیفی، فیلمهای آموزشی در شبکه شاد و بخش «کندو» بارگذاری شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر دسترسی برخط، این محتواها بهصورت آفلاین نیز در قالب فلش و لوح فشرده در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت تا حتی در صورت نبود دسترسی به فناوریهای ارتباطی، امکان استفاده از بستههای آموزشی فراهم باشد و جریان آموزش متوقف نشود.
وی با اشاره به راهاندازی مدرسه تلویزیونی گفت: مدرسه تلویزیونی از دیماه آغاز به کار کرد و تا پایان سال تحصیلی در دوره ابتدایی، ۹۷۲ جلسه آموزشی تولید و پخش شد. این برنامه با مشارکت معلمان توانمند کشور ابتدا در استان تهران و سپس در استان گلستان اجرا و از طریق شبکه آموزش در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
حکیمزاده همچنین از اجرای برنامه «حامی» بهعنوان یکی از برنامههای موفق سال گذشته یاد کرد و گفت: این برنامه از آبانماه آغاز شد و در کنار تولید محتوای آموزشی و مدرسه تلویزیونی، یکی از سه اقدام اصلی وزارت آموزش و پرورش برای آمادگی در شرایط جنگی به شمار میرفت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از آغاز جنگ، فضای مجازی بهعنوان بستر اصلی آموزش انتخاب شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف ما جلوگیری از احساس رهاشدگی در میان دانشآموزان و مقابله با القای حس فروپاشی اجتماعی بود. به همین منظور، دستورالعملی برای مدارس ارسال شد تا مدیران و معاونان بهصورت روزانه در کلاسهای مجازی حضور داشته باشند.
حکیمزاده افزود: برای نخستین بار در دوره ابتدایی، فرمهای مشخصی برای ثبت میزان حضور و غیبت دانشآموزان طراحی شد و مدارس موظف شدند علاوه بر نظارت بر کیفیت آموزش، وضعیت حضور دانشآموزان را نیز بهصورت مستمر گزارش کنند.
به گفته وی، سه محور اصلی اقدامات آموزش ابتدایی در دوران جنگ تحمیلی رمضان شامل تداوم آموزش، ایجاد شبکه ارتباطی برای تقویت امید و آرامش در میان خانوادهها و دانشآموزان و همچنین رصد مستمر کیفیت آموزش بود.
حکیمزاده تصریح کرد: معلمان و مدیران مدارس ارتباط مستمری با خانوادهها برقرار کردند و این اطمینان را به آنان دادند که نظام آموزشی در کنار دانشآموزان قرار دارد. بازخوردهای دریافتی نشان داد این ارتباطات نقش مؤثری در کاهش نگرانی خانوادهها داشته است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در صورت غیبت دانشآموزان در کلاسهای مجازی، مدارس در همان روز با خانوادهها تماس گرفته و علت عدم حضور را پیگیری میکردند. نتیجه این اقدامات آن بود که بهطور میانگین حدود ۹۷ درصد دانشآموزان بهصورت مستمر در بسترهای مجازی و سایر روشهای آموزشی حضور داشته و آموزشهای لازم را دریافت کردند.
وی در ادامه به اجرای برنامه «حامی» در تابستان اشاره کرد و گفت: «حامی» یا «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» با هدف ارتقای مهارتهای سواد پایه دانشآموزان طراحی شده است. این برنامه سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز در مراحل مختلف ادامه یافته است.
حکیمزاده افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، برنامه حامی برای دانشآموزانی که در کارنامه آنان در دروس فارسی، ریاضی و علوم وضعیت «نیازمند تلاش» یا «قابل قبول» ثبت شده بود، در بستر فضای مجازی ادامه یافت و در بسیاری از مناطق نیز بهصورت حضوری و داوطلبانه توسط معلمان اجرا شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیتهای داوطلبانه فرهنگیان گفت: در بسیاری از شهرها، معلمان در مساجد، حسینیهها، فضاهای باز و حتی منازل شخصی خود کلاسهای آموزشی برگزار کردند. در یکی از بازدیدها از استان آذربایجان شرقی، معلمی را ملاقات کردم که در طول تعطیلی آموزش حضوری، هر روز در منزل خود میزبان تعداد زیادی از دانشآموزان بود و کلاس درس برگزار میکرد.
حکیمزاده افزود: همچنین در نقاط مختلف کشور موکبهای آموزشی برای رفع اشکال دانشآموزان تشکیل شد. در شهر تبریز نیز مادری از تلاش معلمان برای آموزش فرزند کلاس اولی خود قدردانی کرد. این دانشآموز به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن تلفن همراه از آموزش مجازی محروم بود، اما معلمان بهصورت داوطلبانه آموزش او را برعهده گرفتند و اکنون تمامی مهارتهای مورد انتظار پایه اول را فراگرفته است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فضای مجازی بهتنهایی بستر مناسبی برای آموزش دانشآموزان ابتدایی نیست، گفت: به دلیل ویژگیهای سنی دانشآموزان این دوره و نگرانی برخی خانوادهها نسبت به میزان یادگیری فرزندانشان، برنامه حامی امسال با دامنه گستردهتری اجرا خواهد شد.
حکیمزاده توضیح داد: تفاوت برنامه حامی امسال با سال گذشته این است که علاوه بر دانشآموزان نیازمند تلاش، دانشآموزان دارای وضعیت «قابل قبول» و حتی سایر دانشآموزانی که خانوادههای آنان تمایل به تقویت مهارتهای سواد پایه فرزندان خود دارند، میتوانند در پایگاههای تابستانی حامی شرکت کنند.
وی افزود: آمار پایگاههای تابستانی از تمامی استانها دریافت شده و برنامهریزی لازم برای اجرای این طرح در سراسر کشور انجام شده است تا دانشآموزان بتوانند به اهداف برنامه درسی دست یافته و نگرانی خانوادهها نیز برطرف شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: برنامه حامی تنها یک برنامه جبرانی آموزشی نیست، بلکه برنامهای امیدآفرین و زندگیساز به شمار میرود؛ زیرا بازگرداندن دانشآموزان به چرخه یادگیری و جلوگیری از فقر آموزشی، زمینه موفقیت تحصیلی، ارتقای بهداشت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند.
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنان خود به روند ثبتنام دانشآموزان اشاره کرد و گفت: موضوع ثبتنام نیز بهصورت روزانه رصد میشود. بر اساس آخرین آمار، تعداد کودکان واجد شرایط ثبتنام در پایه اول ابتدایی که به سن شش سال تمام رسیدهاند، یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر است.
وی افزود: تاکنون ثبتنام ۷۳۴ هزار و ۵۰۸ دانشآموز در مدارس انجام شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راهاندازی سامانه جدید «بینا» برای ثبتنام دانشآموزان گفت: این سامانه امکان رصد یکپارچه تمامی مراحل ثبتنام را فراهم کرده و اطلاعات دقیقی از تعداد ثبتنامها، وضعیت مدارس، مدیران و آمار مناطق مختلف کشور در اختیار مسئولان قرار میدهد.
حکیمزاده خاطرنشان کرد: آمارهای دریافتی از سامانه بهصورت مستمر بررسی و بازخوردهای لازم به استانها و مناطق آموزشی ارائه میشود تا در صورت نیاز، اقدامات مداخلهای و پیگیریهای لازم برای تسریع روند ثبتنام انجام شود.
وی تأکید کرد: با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر کاهش دغدغه خانوادهها، تمامی ظرفیتهای وزارتخانه برای تسهیل ثبتنام دانشآموزان و تداوم آموزش بهکار گرفته شده است.