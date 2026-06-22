

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، رییس جمعیت هلال‌احمر شهداد از آمادگی این مجموعه برای راه‌اندازی دوباره پایگاه امداد جاده‌ای لوت خبر داد و گفت: آغاز فعالیت این پایگاه منوط به استقرار دائمی نیروی انتظامی و تأمین امنیت محل است.

علیرضا پورحسینی افزود: پایگاه امداد جاده‌ای لوت پس از وقوع سیل اواخر اسفند ۱۳۹۷ و خروج نیرو‌های انتظامی از مجتمع خدمات جاده‌ای واقع در کیلومتر ۷۵ محور شهداد–نهبندان، به شهداد منتقل شد و از آن زمان تاکنون فعالیت دائمی در محل ندارد.

وی با اشاره به اینکه نیرو‌های هلال‌احمر در صورت وقوع حادثه از شهداد به منطقه اعزام می‌شوند، اظهار کرد: فاصله زیاد و نبود امکانات امدادی در محور شهداد–نهبندان، عملیات امدادرسانی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

پورحسینی تأکید کرد: هر زمان نیروی انتظامی در مجتمع خدمات جاده‌ای مستقر شود، هلال‌احمر نیز ظرف ۲۴ ساعت پایگاه امداد جاده‌ای را فعال خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته آتش‌سوزی یک دستگاه تریلر در این محور، به دلیل فاصله زیاد مراکز امدادی و نبود امکانات، خسارت سنگینی به بار آورد.

محور ۲۹۳ کیلومتری شهداد–نهبندان یکی از مسیر‌های مهم ترانزیتی شرق کشور است و در بخش عمده‌ای از این مسیر هیچ‌گونه امکانات امدادی، اورژانسی، رفاهی، سوخت‌رسانی و تعمیرگاهی وجود ندارد؛ موضوعی که ضرورت راه‌اندازی مجدد مجتمع امدادی و خدماتی این محور را بیش از پیش آشکار کرده است.