همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب؛
پاکسازی تنگه آبشار یاسوج توسط کارکنان آبفای کهگیلویه و بویراحمد
آیین پیمایش و پاکسازی تنگه آبشار یاسوج با حضور جمعی از کارکنان آبفای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مسئول روابط عمومی شرکت آبفای استان گفت: به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب جمعی از کارکنان ستاد آبفای استان در آیین پیمایش و پاکسازی تنگه آبشار یاسوج شرکت کردند گفت: این اقدام نمادین با هدف صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی انجام شد.
سپهر افزود: این برنامه در راستای تعهد سازمانی کارکنان به حفظ منابع آبی و بهسازی محیطهای طبیعی برگزار شد.
وی ادامه داد: این اقدام فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ زیست محیطی میان گردشگران در یکی از مهمترین اماکن گردشکرپذیر استان انجام شد.
گفتنی است کوه نوردی و فتح قله «نیر» از دیگر برنامههای فرهنگی در راستای گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف بهینه آب در کهگیلویه و بویراحمد بود.