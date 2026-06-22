پخش زنده
امروز: -
معاون استانداری کرمان:ایجاد یک شرکت پخش دارویی ویژه استان با همکاری بخش صنعت و معدن در دستور کاراست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان نخستین نشست قرارگاه سلامت استان کرمان با اشاره به برخی مشکلات حوزه دارویی استان افزود: بر اساس مکاتبات با شرکتهای دارویی و برگزاری نشستهایی در تهران، راهاندازی یک شرکت پخش دارویی ویژه استان با همکاری بخش صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کاهش مشکلات نقدینگی داروخانهها و ایجاد امکان تامین دارو با دوره تسویه مناسب برای داروخانههای استان است و در صورت تأیید طرح ارائه شده، همکاریهای لازم با شرکت مربوط انجام خواهد شد.
حوزه حیاتی و بسیار مهم سلامت و بهداشت جامعه با چالشهای و مسائلی مواجه است و برگزاری نخستین نشست قرارگاه سلامت استان کرمان گامی ویژه و موثر برای حل سریع و دقیق این چالشها محسوب میشود.