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تصادف پژو ۴۰۵ و تریلر در جاده لار به بندرعباس، سه کشته و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر لارستان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف سواری پژو ۴٠۵ و تریلر در کیلومتر ۵۵ جاده لارستان - بندرعباس به هلالاحمر، یک گروه هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبی شریف زاده افزود: نجاتگران پس از تثبیت، اقدامات اولیه را برای ۱۱ مصدوم حادثه انجام و سپس مصدومان به مرکز درمانی انتقال و سه جان باخته به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.