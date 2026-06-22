تصادف پژو ۴۰۵ و تریلر در جاده لار به بندرعباس، سه کشته و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت.

سه کشته و ۱۱ مصدوم در برخورد پژو و تریلر در جاده لار به بندرعباس

سه کشته و ۱۱ مصدوم در برخورد پژو و تریلر در جاده لار به بندرعباس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر لارستان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف سواری پژو ۴٠۵ و تریلر در کیلومتر ۵۵ جاده لارستان - بندرعباس به هلال‌احمر، یک گروه هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مجتبی شریف زاده افزود: نجاتگران پس از تثبیت، اقدامات اولیه را برای ۱۱ مصدوم حادثه انجام و سپس مصدومان به مرکز درمانی انتقال و سه جان باخته به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.