به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۴ و ۳۳ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۶۰ محور طبس به یزد بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی گفت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پارس که از یزد به سمت مشهد در حال حرکت بود با یک سواری پژو پارس دیگر که از سمت مشهد به شیراز حرکت می‌کرد برخورد کردند که منجر به حریق خودرو‌ها شده و بر اثر این حادثه رانندگی ۳ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم که با اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ و خواب آلودگی راننده سواری پژو پارس مسیر یزد به مشهد تشخیص داده شده است، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.