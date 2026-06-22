از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۲ میلیون و ۹۴۷ هزار آمد و شد در جاده‌های هرمزگان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز مدیریت راه‌های هرمزگان گفت: از این شمار بیش از ۳۴ میلیون آمد و شد مربوط به خودرو‌های سبک و بقیه به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشت.

محمد خزایی افزود: این آمار‌ها با ۹۳ دستگاه آمد و شد شمار هوشمند و برخط مستقر در جاده‌های استان برداشت و پردازش شده است.

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وی گفت: پایش مستمر این دستگاه‌ها نقش مؤثری در تحلیل الگوی ترافیکی و برنامه‌ریزی‌های کلان جاده‌ای ایفا می‌کند.