خیابان‌های شهرستان قدس امشب شاهد تجمعی گسترده و حماسی در ۱۱۳ شب قرار بود؛ مردمی که در پی شهادت رهبر انقلاب، برای اعلام وفاداری به راه ولایت به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قدس در یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه خود، در فضایی سرشار از اندوه و اراده، حضور یافتند. این تجمع که در پی شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد، با سر دادن شعارهای حماسی و ابراز پایبندی مطلق به نظام جمهوری اسلامی همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که شهادت رهبر، تنها موجب تقویت عزم آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان خواهد شد.