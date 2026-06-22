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عملکرد علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، بازتاب گستردهای در رسانهها خارجی داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بلژیک به تساوی بدون گل دست یافت، نتیجهای که بیش از هر چیز تحت تأثیر نمایش درخشان علیرضا بیرانوند رقم خورد. سنگربان شماره یک تیم ملی با ثبت چندین مهار سرنوشتساز، بارها مانع از باز شدن دروازه ایران شد و نقش اصلی را در کسب این امتیاز ارزشمند ایفا کرد.
بیرانوند در این مسابقه هفت مهار موفق داشت که تمامی آنها روی ضربات داخل محوطه جریمه به ثبت رسید. عملکرد خیرهکننده او به حدی بود که رسانههای بینالمللی و کارشناسان فوتبال از نمایش این دروازهبان ایرانی تمجید کردند. سایت سوفااسکور نیز با اشاره به آمار فوقالعاده بیرانوند، از او به عنوان یکی از بهترین بازیکنان میدان یاد کرد.
رسانههای معتبر جهان از جمله رویترز و گاردین در گزارشهای خود، بیرانوند را عامل اصلی متوقف شدن ستارههای هجومی بلژیک دانستند. مهار تماشایی او مقابل ضربه ماکسیم دکویپر یکی از صحنههای برجسته مسابقه بود؛ صحنهای که بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف پیدا کرد و بسیاری آن را از بهترین واکنشهای دروازهبانی جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای رقابتها توصیف کردند.
در شرایطی که بلژیک مالکیت توپ و موقعیتهای بیشتری نسبت به ایران داشت، بیرانوند با آرامش و تمرکز بالا توانست حملات پیاپی حریف را خنثی کند و اجازه ندهد بازیکنانی مانند روملو لوکاکو و کوین دیبروینه به هدف خود برسند. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از رسانههای خارجی، تساوی ایران مقابل بلژیک را «نمایش یکنفره بیرانوند» توصیف کنند.
در نهایت دروازهبان خرمآبادی تیم ملی با کسب بالاترین نمرات فنی، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد و بار دیگر نشان داد که یکی از مهمترین مهرههای تیم ملی ایران در مسیر صعود به مرحله حذفی جام جهانی محسوب میشود.