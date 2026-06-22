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رئیس مجلس شورای اسلامی بصورت تلفنی با خانواده دانش آموز شهید میکائیل میردورقی که در حملات صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسید، گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته، بصورت تلفنی با خانواده دانش آموز شهید میکائیل میردورقی که در حملات صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسید، گفتوگو کرد.
وی در گفتوگو با خانواده این دانش آموز شهید جنگ تحمیلی سوم گفت: بدون شک رزمندگان بر این باور هستیم که روح شهدا همراه ما است، بر ما ناظر هستند و ما را میبینند و امیدواریم با دعای خیر خانواده شهدای والامقام، در هرجا و با هر مسئولیتی بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم و انتقام خون رهبر شهید و سرداران و همه شهدا را بگیریم و عزت اسلام و کشورمان را حفظ کنیم.
پدر شهید میکائیل میردورقی در این تماس تلفنی با قدردانی از زحمات همه مسئولان برای انقلاب اسلامی، کشور ایران و مسیر الهی، بیان داشت: اینجانب به عنوان سرباز وطن، تا پای جان برای حفظ خاک کشورمان و جمهوری اسلامی ایران هستم و فرزندم میکائیل را تقدیم راه انقلاب اسلامی و حفظ خاک ایران کردیم و اگر به روزهای قبل بازگردیم و دهها میکائیل داشته باشیم، برای این انقلاب و کشور تقدیم خواهیم کرد.
مادر میکائیل میردورقی، از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب از زحمات مسئولان قدردانی کرد و گفت: دعا میکنم کشور ایران در هر زمینهای پیروز و موفق و سربلند باشد و امیدوارم و یقین دارم که خداوند پشتیبان مسئولان خستگی ناپذیر است و دعای خیر شهدا پشتیبان شما خواهد بود.
وی افزود: کشورم ایران همیشه پیروز میدانهای نبرد بوده و هست و پیروز خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در پایان تاکید کرد: ان شاءالله شاهد موفقیتهای بیشتری در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم خواهیم بود و با همکاری و حضور مردم در خیابانها بعنوان پشتیبانان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، همیشه پیروز خواهیم بود.
میکائیل، دانش آموز اهل شهرستان اندیمشک استان خوزستان که به واسه شغل پدرش در شهرستان میناب زندگی می کرد، کلاس سوم دبستان بود و ۹ ساله داشت که در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و روز اول جنگ که موشکهای آمریکایی از راه رسیدند، او و ۱۶۷ دانشآموز دختر و پسر در مدرسه غیرانتفاعی «شجره طیبه» میناب به شهادت رسیدند.