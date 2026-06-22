به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش آباده گفت: در این جشنواره ۲ هزار و ۳۵۷ دانش آموز دوره اول متوسطه در ۱۳ موضوع شرکت کردند که ۳۲۶ نفر به مرحله شهرستان راه یافتند.

قاسم خلیفه افزود: دانش آموزان در چهار رشته علوم قرآنی، ادبیات فارسی، عربی، زبان انگلیسی و ریاضی به صورت حضوری و مابقی به صورت غیر حضوری شرکت کردند .

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.