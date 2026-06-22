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در ادامه روند آمادهسازی و فعالسازی بازارچه مرزی تیلهکوه سرپل ذهاب، قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، امروز یکشنبه از آخرین وضعیت زیرساختها و روند آمادهسازی این بازارچه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این بازدید که با همراهی میرحسن رحیمی فرماندار شهرستان سرپلذهاب، مدیرکل گمرک کرمانشاه، جانشین مرزبانی شهرستان، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها، معاون مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری و نمایندگان شرکتهای برق، آب و مخابرات انجام شد، آخرین اقدامات دستگاههای اجرایی برای فراهمسازی شرایط آغاز فعالیت بازارچه مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدید در راستای دستور استاندار کرمانشاه برای آماده سازی نهایی مرز تجاری تیلهکوه برای افتتاح انجام شد؛ موضوعی که پیش از این نیز در بازدید میدانی استاندار کرمانشاه در اردیبهشتماه مورد تأکید قرار گرفته بود. در آن بازدید، دکتر منوچهر حبیبی با اشاره به ظرفیت کمنظیر تیلهکوه برای توسعه تجارت با عراق، دستورات ویژهای برای تکمیل زیرساختهای ارتباطی، گمرکی، راه دسترسی و خدمات پایه صادر کرده بود.
بازارچه مرزی تیلهکوه به دلیل نزدیکی به مرکز شهرستان سرپلذهاب و دسترسی مناسب، از ظرفیتهای مهم استان در حوزه تجارت مرزی و صادرات به عراق به شمار میرود و فعالسازی آن میتواند نقش مؤثری در رونق مبادلات مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.