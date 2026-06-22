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ثبت درخواست پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه علم و صنعت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به اطلاع متقاضیان بینالمللی تحصیل در دانشگاه علم و صنعت ایران میرساند، فرآیند ثبت درخواست پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده است.
مهلت بارگذاری مدارک و ثبت درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد تا پایان جمعه، پنجم تیر خواهد بود.
همچنین پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در تمامی رشته گرایشهای جاری در دانشگاه، تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است ثبت درخواست و شروع فرآیند پذیرش صرفاً به صورت برخط و از طریق سامانه ذیل امکانپذیر است:
بدیهی است سایر اطلاعرسانیهای مرتبط با فرآیند پذیرش متقاضیان بینالمللی نیز از طریق سامانه فوق اعلام خواهد شد.