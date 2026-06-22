مستند «نچیر» به کارگردانی کیوان شمشیربیگی به مرحله نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم گوردیون ترکیه راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مستند «نچیر» به کارگردانی کیوان شمشیربیگی، فیلمساز، مدرس سینما و عضو انجمن سینمای جوان کرمانشاه، در تازه‌ترین حضور جهانی خود موفق شد به مرحله نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم گوردیون ترکیه راه یابد و برای کسب جایزه اصلی این رویداد با ۹ اثر دیگر از کشور‌های مختلف جهان رقابت کند.

این موفقیت در حالی رقم خورده است که «نچیر» طی ماه‌های اخیر در چندین رویداد و جشنواره بین‌المللی حضور داشته و توانسته توجه مخاطبان و داوران حوزه فیلم‌های مستند و میراث فرهنگی را به خود جلب کند.

مستند «نچیر» با رویکردی خلاقانه و مبتنی بر ظرفیت‌های بصری و تاریخی، به یکی از برجسته‌ترین آثار برجای‌مانده از دوره ساسانی در مجموعه تاریخی طاق‌بستان کرمانشاه می‌پردازد.

محور اصلی این اثر، نقش‌برجسته مشهور شکارگاه خسرو پرویز است؛ اثری ارزشمند که به باور پژوهشگران از مهم‌ترین نمونه‌های هنر سنگ‌نگاره‌ای ایران باستان به شمار می‌رود و جلوه‌هایی از آیین شکار، قدرت سیاسی و مهارت هنری دوران ساسانی را به تصویر می‌کشد.

فیلم «نچیر» تلاش می‌کند از خلال جزئیات این نقش‌برجسته تاریخی، مخاطب را با بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی ایران آشنا کند و روایت تازه‌ای از پیوند میان هنر، تاریخ و میراث فرهنگی ارائه دهد. انتخاب نام «نچیر» نیز برگرفته از واژه‌ای کهن به معنای شکار است و با موضوع اثر ارتباطی مستقیم دارد.

جشنواره بین‌المللی فیلم گوردیون ترکیه با تمرکز بر موضوعات باستان‌شناسی، میراث فرهنگی و تاریخ تمدن‌ها برگزار می‌شود و از رویداد‌های تخصصی این حوزه در منطقه به شمار می‌رود.

برگزارکنندگان این جشنواره در بخشی از بیانیه خود تأکید کرده‌اند که جشنواره باستان‌شناسی و میراث فرهنگی گوردون صرفاً یک جشنواره فیلم نیست، بلکه سفری برای کشف است؛ فرصتی برای ورق زدن صفحات خاک‌گرفته گذشته و به تصویر کشیدن ارزشمندترین داستان‌های تاریخ بشر.

راهیابی «نچیر» به جمع آثار نهایی این جشنواره، از یک سو نشان‌دهنده ظرفیت‌های غنی میراث فرهنگی استان کرمانشاه برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر اهمیت استفاده از زبان سینما برای معرفی آثار تاریخی ایران به مخاطبان جهانی را برجسته می‌کند.

کیوان شمشیربیگی، متولد ۱۳۶۱ در کرمانشاه، دارای مدرک کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی سینما است. وی علاوه بر فعالیت در حوزه فیلمسازی و تدریس، تألیفات و مقالات متعددی در زمینه‌های مختلف سینمایی منتشر کرده و در سال‌های اخیر آثار او در رویداد‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش درآمده است.

مجموعه تاریخی طاق‌بستان که از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری غرب کشور محسوب می‌شود، همواره یکی از سوژه‌های مورد توجه پژوهشگران، هنرمندان و مستندسازان بوده و موفقیت مستند «نچیر» می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند ایرانی در سطح بین‌المللی ایفا کند.