به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه، در نشست بررسی کشت‌های نامتعارف و آب‌بر، نسبت به پیامدهای توسعه کشت برنج در شرق استان هشدار داد و گفت: گسترش این نوع کشت‌ها موجب کاهش رواناب رودخانه گاماسیاب و افت تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی شده و زنگ خطری جدی برای پایداری منابع آبی منطقه است.

بهرام درویشی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر اراضی، خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از توسعه کشت‌های آب‌بر در مناطق دارای تنش آبی شد و افزود: مدیریت بهینه مصرف آب و مقابله با الگوهای کشت آسیب‌زا باید با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.