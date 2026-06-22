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شهروندان شهرستان رباطکریم در یکصد و سیزدهمین شب از تجمعات مردمی، با حضوری مثالزدنی در خیابانهای شهر گرد آمدند تا ضمن خونخواهی برای رهبر شهید، پیام ثبات و مقاومت خود را در برابر تهدیدات خارجی فریاد بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار رباطکریم امشب در یکصد و سیزدهمین شب قرار خود، با حضوری گسترده و مثالزدنی، پایداری خود بر سر حقوق مسلم جمهوری اسلامی را اعلام کردند. شرکتکنندگان در این تجمع، تأکید بر مدیریت تنگه هرمز را پاسخی محکم و قاطع به گنده گوییها و زیادهخواهیهای رئیسجمهور آمریکا دانستند. حاضران در این اجتماع پرشکوه، همچنین اتحاد، انسجام و تبعیت مطلق از ولی فقیه را حیاتیترین عوامل ثبات و پیروزی ملت ایران در برابر توطئهها برشمردند.