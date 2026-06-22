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استاندار اردبیل از تخصیص ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژههای حوزه بهداشت و شتابگیری تکمیل بیمارستانها و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: اعتبار لازم برای طرحهای شاخص بهداشتی از جمله بیمارستان مرحوم نجفزاده تامین و این پروژه با ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی، در مرحله تعیین پیمانکار جدید و آغاز عملیات اجرایی است.
وی تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج) مشگینشهر، فاز دوم بیمارستان خلخال و اورژانس این شهرستان را از دیگر اولویتهای راهبردی استان برشمرد و افزود: عملیات اجرایی دانشکده دندانپزشکی آغاز شده و ساختمان دانشکده پیراپزشکی نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۵ درصد در حال تکمیل است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: پروژه ملی مجموعه فرهنگی - آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم با زیربنای ۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع با ۲۰ هزار میلیارد ریال در دست اجراست.
امامی یگانه با اشاره به اینکه در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، نگاه ویژهای به تجهیزات تخصصی داشتهایم، ادامه داد: خرید دستگاه «پت اسکن» با پنج هزار میلیارد ریال هزینه از جمله این اقدامات است چراکه قبلا بیماران سرطانی ناچار به مراجعه به تهران یا سایر استانها بودند.
وی از صرف بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای خرید تجهیزات بیمارستانی در مرکز استان و شهرستانها خبر داد و گفت: تأمین منابع برای پرداخت مطالبات پرسنل زحمتکش کادر درمان در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد.
استاندار اردبیل بیان کرد: با توجه به اهمیت معیشت کادر درمان، در جلسهای با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و حق و حقوق پرسنل پیگیری خواهد شد.
امامی یگانه افزود: اگرچه وضعیت پرداخت مطالبات در اردبیل نسبت به سایر استانها در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما تلاش میکنیم با پیگیری منابع از محل اعتبارات ملی و سفر رییسجمهور، پرداختها در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.