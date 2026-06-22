رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری یک سارق زن خبر داد که با جلب اعتماد مالباخته و خوراندن آب آلوده، اقدام به سرقت طلاجات وی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در پی گزارش یک فقره سرقت طلاجات از طریق بیهوش کردن مالباخته در یکی از اماکن عمومی استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ جعفر عباسعلی پور افزود: بررسی‌ها نشان داد متهمه پس از برقراری ارتباط و جلب اعتماد مالباخته، با تعارف یک بطری آب او را بیهوش کرده و پس از انتقال وی به بیمارستان، چهار النگوی طلا و یک حلقه انگشتر به ارزش حدود ۵ میلیارد ریال را سرقت کرده است.

وی درباره نحوه دستگیری سارق گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل اختفای متهمه را در یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم با اشاره به سوابق متهمه گفت: بررسی‌ها نشان داد نامبرده از سارقان حرفه‌ای و محکومان متواری بوده و پیش از این نیز در چند استان کشور مرتکب سرقت‌های مشابه شده است، که پس از اعتراف به جرم و تکمیل پرونده، با قرار قانونی روانه زندان شد.