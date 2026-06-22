آغاز کشت برنج در ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان مارگون
مدیر جهاد کشاورزی مارگون از آغاز فصل کشت برنج در روستاهای برنج خیز این شهرستان خبر داد.
جاودانخرد افزود: عملیات کشت برنج از اواخر خردادماه آغاز شده و تا نیمه تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: برنج در شهرستان مارگون به روش نشایی کشت میشود و روستاهای روآباد، آبسردان، جوکار، سیلاب کلوار، زیرنا و پوله از مهمترین مناطق تولید این محصول به شمار میروند.
کارشناس جهاد کشاورزی مارگون نیز گفت: سالانه حدود ۹۰۰ تن شلتوک از ۳۰۰ هکتار شالیزارهای این شهرستان برداشت میشود.
ابوطالب موسوی افزود: ارقام عمده برنج تولیدی در مارگون شامل «گرده محلی» و «چمپا» است که بخشی از آن توسط کشاورزان و مردم منطقه مصرف و بخش دیگری نیز به شهرستانهای دیگر عرضه میشود.