به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مارگون از آغاز کشت برنج در ۳۰۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان خبر داد.

جاودان‌خرد افزود: عملیات کشت برنج از اواخر خردادماه آغاز شده و تا نیمه تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برنج در شهرستان مارگون به روش نشایی کشت می‌شود و روستا‌های روآباد، آبسردان، جوکار، سیلاب کلوار، زیرنا و پوله از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول به شمار می‌روند.

کارشناس جهاد کشاورزی مارگون نیز گفت: سالانه حدود ۹۰۰ تن شلتوک از ۳۰۰ هکتار شالیزار‌های این شهرستان برداشت می‌شود.