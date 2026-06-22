به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، عتبه حسینیه، در اقدامی کم‌نظیر، تاریخی و سرشار از معنا، پرچم متبرک گنبد مطهر را برای تکریم و بدرقه پیکر مطهر امام خامنه‌ای اهدا کرد.

این پرچم مقدس که نماد ایثار، عزت، شهادت و استمرار راه حق است، امروز با تلاش‌ها و پیگیری‌های ارزشمند سرکنسولگری جمهوری اسلامی از سوی عتبه مقدسه حسینی از سوی آقای حسن رشید عبیایجی تحویل آقای جعفر صفری سرپرست سرکنسولگری کربلا معلی شد تا در آیین تشییع و وداع مورد استفاده قرار گیرد.

این اقدام بزرگ و بی‌نظیر از سوی عتبه حسینی، جلوه‌ای روشن از عمق پیوند مکتب حسینی با مسیر ولایت، مقاومت و مجاهدت است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، خود را در باشکوه‌ترین و ماندگارترین جلوه‌ها نمایان می کند.