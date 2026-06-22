متهم پرونده قاچاق ۲۰ تن چوب در شهرستان سرایان علاوه بر پرداخت جزای نقدی، به احیای ۲۵ هکتار از جنگل‌های منطقه سه‌قلعه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، گفت: متهم پرونده قاچاق ۲۰ تُن چوب در شهرستان سرایان علاوه بر پرداخت جزای نقدی، به احیای ۲۵ هکتار از جنگل‌های منطقه سه‌قلعه محکوم شد.

کرباسچی با اشاره به صدور این رأی گفت: این حکم با استناد به ماده ۱۶ آیین نامه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده و گامی مؤثر برای بازدارندگی از تخریب منابع طبیعی و جبران خسارت‌های وارده به محیط زیست است.

وی افزود: بر اساس این دادنامه، متهم علاوه بر پرداخت ۱۳۵ میلیون ریال جزای نقدی، موظف شده به عنوان مجازات تکمیلی، ۲۵ هکتار نهال تاغ در جنگل‌های سه‌قلعه احیا کند.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان این اقدام را نمونه‌ای از عدالت سبز دانست و گفت: چنین احکامی می‌تواند ضمن برخورد قاطع با متخلفان، زمینه بازگشت بخشی از خسارت‌های واردشده به طبیعت را نیز فراهم کند.

کرباسچی تأکید کرد: منابع طبیعی استان با جدیت، مقابله با قاچاق چوب و تخریب عرصه‌های طبیعی را دنبال خواهد کرد و همکاری دستگاه قضایی در این مسیر نقش مهمی در صیانت از انفال و سرمایه‌های ملی دارد.