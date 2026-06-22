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رئیس اتاق اصناف تهران گفت: زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم است و مهمترین ابزار آن خود مردم هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما آقای حمیدرضا رستگار در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر افزود: اصناف به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور همیشه پای کار بوده اند خیلی از کشورها به دنبال این هستند که این ظرفیت را داشته باشند.
وی افزود: نسبت تنگاتنگی بین اصناف و مردم وجود دارد به هر حال ما یک قشر بزرگ اقتصادی هستیم که علاوه بر اقتصاد در موضوعات معنوی و سیاسی جامعه نقش داریم.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی گفت: این نام گذاری باید چراغ راه ما باشد تا مشخص شود چه راهی را باید برویم همیشه درخواست ما این بوده که این موضوع در سطح حرف باقی نماند و عملیاتی شود.
وی افزود: جنگ اقتصادی واقعیت است و هیچگاه تمام نمیشود چون رقابت تنگاتنگی بین کسانی که کارهای اقتصادی میکنند وجود دارد.
آقای رستگار افزود: ابزار اجرایی شدن کامل اقتصاد مقاومتی مردم هستند انشالله با برنامهریزیهای انجام شده و طرحی که ما دادیم به نام طرح جامع حضور مردم در اقتصاد یک تحول اساسی در امور اقتصادی کشور انجام خواهد شد.