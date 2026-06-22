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مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از اجرای طرح ویژه نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دامهای نذری در ایام محرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رامین سمیعیان گفت: بهمنظور نظارت بهداشتی بر کشتار دامها بهویژه دامهای نذری، ۳۵ گروه دامپزشکی دراستان کرمانشاه در روزهای سوم و چهارم تیرماه فعال شدهاند که از این تعداد ۱۵ گروه ثابت و ۲۰ گروه سیار هستند.
وی افزود: در این گروهها ۱۹ دامپزشک، ۳۵ کارشناس بهداشت و ۱۴ روحانی بصورت ناظر شرعی حضور دارند که بهصورت مستمر بر روند ذبح دامهای نذری نظارت میکنند.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مطمئنترین راه برای پیشگیری از انتقال بیماریها انجام ذبح در کشتارگاههای مجاز است گفت: شهروندان میتوانند دام نذری خود را به کشتارگاههای استان منتقل کنند تا ذبح بهصورت بهداشتی و شرعی و تحت نظارت دامپزشکان و ناظران شرعی انجام شود.
سمیعیان گفت: کشتارگاههای دام استان بهویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا بهصورت ویژه فعال هستند و خدمات ذبح دام نذری در این مراکز بهصورت رایگان انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت رعایت اصول بهداشتی برای ذبح دام گفت: سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ دامپزشکی استان آماده پاسخگویی به سؤالات و دریافت گزارشهای بهداشتی شهروندان است.