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شهروندان شهرستان قرچک در یکصد و سیزدهمین شب از تجمعات مردمی، با حضور گسترده در خیابانهای شهر، بر تداوم مسیر مقاومت و تبعیت مطلق از آرمانهای شهید رهبر تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار قرچک امشب در ۱۱۳-مین شب قرار خود، با حضوری باشکوه، بار دیگر بر پیمان وفاداری به راه شهید رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران در این تجمع حماسی، شهادت رهبر را نقطه آغاز تلاشی مضاعف برای تحقق اهداف ایشان دانستند و اعلام کردند که اراده این ملت در برابر هرگونه تهدید، مستحکمتر از هر زمانه شده است. این اجتماع پرشور، پیامی روشن به دشمنان بود که راه ولایت در قلب شهرستان قرچک، جاویدان و تزلزلناپذیر است.