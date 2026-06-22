به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسینی طهماسبی در جمع فعالان و مدیران تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه تولید و فناوری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین در صنعت گفت: در شرایط امروز، تولید بدون اتکا به دانش و فناوری‌های روز نمی‌تواند رقابت‌پذیر باشد و لازم است تمامی صنایع کشور هرچه بیشتر و سریعتر به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت افزود: دانشگاه‌ها با هدف تولید دانش شکل گرفته‌اند و این دانش باید در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار گیرد؛ جدایی میان حوزه علمی و بخش تولید مانعی در مسیر توسعه صنعتی محسوب می‌شود.

طهماسبی همچنین با اشاره به مبانی اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: در نگاه اسلامی تولید ثروت باید همراه با توزیع صحیح آن باشد و اگر تولید ثروت بدون توجه به عدالت در توزیع صورت گیرد، این روند پایدار نخواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان است، تصریح کرد: نیرو‌های متخصص و خلاق باید در مسیر رشد و توسعه شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرند و در منافع و پیشرفت مجموعه سهیم باشند.

وی ادمه داد: همه کسانی که در مسیر ارتقای بهره‌وری و تقویت نظام تولید کشور تلاش می‌کنند شایسته تقدیر هستند و این تلاش‌ها نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد.