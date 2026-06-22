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تردد بیش از ۸۰ هزار نفر در ایام محرم از مرز مهران

فرماندار مهران گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۸۰ هزار زائر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند و این گذرگاه همچنان اصلی‌ترین مسیر زائران برای سفر به عتبات عالیات به شمار می‌رود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۰۹:۴۹
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برچسب ها: مرز مهران ، زائران کربلا ، عتبات عالیات
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