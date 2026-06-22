به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر این اساس، تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه دوم تیر تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۶ تیرماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲، ۳، ۴ و ۶ تیرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۵ تیرماه، از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال شده و از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملاً مسدود خواهد شد.

گفتنی است، از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

همچنین، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده، اما در روزهای اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه ۲ تیر و همچنین از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۳، ۴، ۵ و ۶ تیرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ تیرماه) به‌صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۵ تیرماه محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید ماموران پلیس راه، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثناء خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه ۲ تیر و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه (۳ و ۵ تیرماه) در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

گفتنی است، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثناء خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۵ تیرماه در محور آستارا - اردبیل و بالعکس ممنوع است.