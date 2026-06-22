شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۴۰۴ با ثبت نصاب بی‌سابقه ۵۵۰ هزار متر حفاری اکتشافی، موفق شد مجموع منابع زمین‌شناسی خود را به ۲۲.۳ میلیارد تن برساند.

به گزارش تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صداوسیما، آقای شهریار متوکل، معاون اکتشافات و توسعه معدنی در نشست شورای معاونان شرکت ملی صنایع مس ایران که با حضور ِاقای سیدمصطفی فیض، مدیرعامل شرکت برگزار شد، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های این حوزه ارائه داد.

معاون اکتشافات و توسعه معدنی گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۴۰۴ موفق به انجام ۵۵۰ هزار متر حفاری مغزه‌گیری اکتشافی شد؛ رقمی بی‌سابقه که حدود ۷۵ درصد از کل حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و وابسته آن را شامل می‌شود.

متوکل افزود: در نتیجه این فعالیت‌ها، مجموع ذخایر معدنی قابل طراحی (اندازه‌گیری‌شده و شناسایی‌شده) با رشد ۹.۹ درصدی از ۱۵.۳ میلیارد تن به ۱۶.۸ میلیارد تن افزایش یافت. همچنین مجموع منابع زمین‌شناسی (اندازه‌گیری‌شده، شناسایی‌شده و استنباطی) با رشد ۳.۸ درصدی به ۲۲.۳ میلیارد تن رسید.

وی گفت: در بخش اکتشافات جدید، عملیات اکتشاف تفصیلی معدن شماره ۲ سرچشمه (سریدون) به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. بر این اساس، ذخیره قطعی این معدن ۳ میلیارد و ۶۶ میلیون تن کانسنگ مس سولفیدی با عیار متوسط ۰.۴۲ درصد، معادل ۱۲.۸ میلیون تن مس خالص محتوی برآورد شده است.

معاون اکتشافات و توسعه معدنی افزود: همچنین گواهی کشف جدید معدن مس سرچشمه با ذخیره قطعی ۵ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تن و عیار متوسط ۰.۴۴ درصد صادر شد که با احتساب آن، ذخایر قابل طراحی کلاستر معدن سرچشمه به بیش از ۷ میلیارد تن افزایش یافت.

در ادامه، گواهی کشف معدن سرمشک در فاصله ۵ کیلومتری جنوب‌شرق درآلو با ذخیره قطعی ۶۰ میلیون تن نیز اخذ شد.

از سوی دیگر، ذخایر قابل طراحی معدن میدوک با رشد چشمگیر ۱۲۳ درصدی از ۷۹۳ میلیون تن به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تن افزایش یافت. ذخایر قابل طراحی معدن دره‌زار نیز از ۷۷۴ میلیون تن به ۸۷۰ میلیون تن رسید.

متوکل گفت : در حوزه حفاری عمیق، شرکت ملی صنایع مس ایران موفق به ثبت رکورد جدید عمیق‌ترین گمانه اکتشافی کشور در معدن میدوک شد. این گمانه با عمق بیش از ۲۲۰۰ متر و با قطر NQ حفاری شد و رکورد پیشین کشور (بیش از ۲۱۰۰ متر در معدن سرچشمه) را ارتقا داد.

وی افزود: شاخص بهره‌وری حفاری نیز فراتر از متوسط جهانی ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص اثربخشی حفاری اکتشافی برای ذخایر زمین‌شناسی به ۱۰ هزار و ۶۲۵ تن و برای منابع زمین‌شناسی به ۱۷ هزار و ۷۰۵ تن به ازای هر متر حفاری رسیده است.