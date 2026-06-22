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سردار محمدعلی قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمدعلی قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به موقعیت ویژه استان در حوزههای مرزی، ترانزیتی و اقتصادی، خواستار توجه ویژه و تخصیص اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل شده و بر لزوم نگاه راهبردی به توسعه زیرساختهای ایمن و پایدار تأکید کرد.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز با اعلام آمادگی این سازمان برای حمایت از برنامههای آذربایجانغربی، بر تقویت همکاریهای مشترک، انتقال تجربیات و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی در راستای ارتقای امنیت، پایداری و تابآوری استان تأکید کرد.
در این دیدار طرفین با اشاره به اهمیت روزافزون پدافند غیرعامل در صیانت از زیرساختهای حیاتی، بر لزوم ارتقای سطح آمادگی استان در برابر تهدیدات ترکیبی و نوین تأکید کرده و موضوعاتی همچون تقویت تابآوری شهری، ایمنسازی مراکز حساس، آموزش و فرهنگسازی عمومی و توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.