آقای ابراهیم سالاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس رای دیوان عدالت اداری، موضوع عدم ایفای تعهدات شرکت‌های خودروساز و جریمه تاخیر به‌عنوان یک تخلف تعزیراتی قلمداد نمی‌شود و صرفا قابل رسیدگی در محاکم قضایی است.

وی گفت: خریدارانی که خودروی خود را با تاخیر تحویل می‌گیرند و جریمه تاخیر هم به‌موقع پرداخت نمی‌شود، باید از طریق شکایت در محاکم قضایی، موضوع را پیگیری کنند.

سالاری افزود: در سال‌های گذشته، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانست به موضوع پرداخت نشدن جریمه تاخیر، ورود کند و پرونده‌ها را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند، اما بعد از رای دیوان عدالت اداری، این امکان از ما و سازمان تعزیرات صلب شد.

گفتنی است، برخی شرکت‌های خودروساز نظیر فردا موتور، کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو که با تاخیر، خودروی مشتری را تحویل می‌دهند، از پرداخت جریمه تاخیر سرباز می‌زنند و یا جریمه را چندین ماه بعد از تحویل خودرو واریز می‌کنند.