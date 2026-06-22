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مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت از مصرفکنندگان گفت: خریدارانی که نمیتوانند جریمه تاخیر خودرو را از شرکتهای خودروسازی دریافت کنند باید در محاکم قضایی طرح شکایت کنند.
آقای ابراهیم سالاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس رای دیوان عدالت اداری، موضوع عدم ایفای تعهدات شرکتهای خودروساز و جریمه تاخیر بهعنوان یک تخلف تعزیراتی قلمداد نمیشود و صرفا قابل رسیدگی در محاکم قضایی است.
وی گفت: خریدارانی که خودروی خود را با تاخیر تحویل میگیرند و جریمه تاخیر هم بهموقع پرداخت نمیشود، باید از طریق شکایت در محاکم قضایی، موضوع را پیگیری کنند.
سالاری افزود: در سالهای گذشته، سازمان حمایت از مصرفکنندگان میتوانست به موضوع پرداخت نشدن جریمه تاخیر، ورود کند و پروندهها را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند، اما بعد از رای دیوان عدالت اداری، این امکان از ما و سازمان تعزیرات صلب شد.
گفتنی است، برخی شرکتهای خودروساز نظیر فردا موتور، کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو که با تاخیر، خودروی مشتری را تحویل میدهند، از پرداخت جریمه تاخیر سرباز میزنند و یا جریمه را چندین ماه بعد از تحویل خودرو واریز میکنند.