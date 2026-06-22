افرادی که کالابرگ به آنها تعلق نگرفته است از طریق سامانۀ hemayat.ir مشکل خود را پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ملاک اصلی برای دریافت کالابرگ، ساکن بودن در کشور و ثبت صحیح اطلاعات خانوار در سامانههای رسمی است و در صورت تکمیل اطلاعات، هیچ محدودیت دیگری برای مشمول شدن وجود ندارد.
افرادی که در ماههای اخیر ثبتنام خود را تکمیل کرده و مشمول شناخته شوند، صرفاً از ماه جاری به بعد اعتبار کالابرگ دریافت خواهند کرد و مبالغ ماههای گذشته برای آنها قابل پرداخت نیست. متقاضیان میتوانند از طریق سامانۀ حمایت به نشانی hemayat.ir یا سامانه سیمین هدفمندی و همچنین مرکز تماس ۶۳۶۹ موضوع خود را پیگیری کنند.