به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ملاک اصلی برای دریافت کالابرگ، ساکن بودن در کشور و ثبت صحیح اطلاعات خانوار در سامانه‌های رسمی است و در صورت تکمیل اطلاعات، هیچ محدودیت دیگری برای مشمول شدن وجود ندارد.

افرادی که در ماه‌های اخیر ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و مشمول شناخته شوند، صرفاً از ماه جاری به بعد اعتبار کالابرگ دریافت خواهند کرد و مبالغ ماه‌های گذشته برای آن‌ها قابل پرداخت نیست.

متقاضیان می‌توانند از طریق سامانۀ حمایت به نشانی hemayat.ir یا سامانه سیمین هدفمندی و همچنین مرکز تماس ۶۳۶۹ موضوع خود را پیگیری کنند.