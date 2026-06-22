رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: تعداد پرونده‌های وارده به محاکم دادگستری و دادسرا‌های استان از ۲۲۵ هزار و ۷۰۷ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۴ هزار و ۱۸۲ فقره در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: مدیریت ورودی پرونده‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به مطالبات مردم برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی افزود: کاهش اطاله دادرسی از برنامه‌های محوری دستگاه قضایی است و با اتخاذ تدابیر لازم، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از اهداف اصلی دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

براتی زاده با اشاره به نقش مؤثر شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها افزود: حدود ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی در زمره پرونده‌های قابل گذشت قرار دارند که به شورا‌های حل اختلاف ارجاع می‌شوند و نیمی از این پرونده‌ها با سازش طرفین مختومه شده‌اند.

وی اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد پرونده‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده و ۷۰ درصد دیگر نیز با صدور قرار منع تعقیب و استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی مختومه می‌شوند.