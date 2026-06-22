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در جلسه شورای پدافند غیرعامل آذربایجانغربی آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی استان ارزیابی و راهکارهای تقویت و ارتقای تاب آوری زیر ساختها بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، سردار محمدعلی قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی آذربایجانغربی در حوزه پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت ارتقای تابآوری زیرساختهای حیاتی، صیانت از سرمایههای ملی و افزایش سطح هماهنگی بین دستگاهها تأکید شد.
همچنین هر یک از دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل ارائه کرده و تصمیمات لازم برای تقویت زیرساختها، افزایش آمادگی و تسریع در اجرای برنامههای پیشبینی شده اتخاذ شد.