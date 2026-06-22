آیین تجلیل و پاسداشت خادمان موکب‌های مردمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد و جمعی از مسئولان و فعالان مذهبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، با اهدای لوح سپاس، از بیش از ۱۰۰ روز ایستادگی، حضور مخلصانه و خدمات شبانه‌روزی خادمان موکب‌ها در جریان جنگ تحمیلی سوم و پشتیبانی‌های پس از آن، قدردانی و تجلیل به عمل آمد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با قدردانی از ایثار و مجاهدت شبانه‌روزی خادمان موکب‌های مذهبی گفت: خدمت خالصانه به زائران و مجاوران اهل‌بیت (ع)، توفیقی بزرگ و نشانی از حیات معنوی جامعه است که به برکت همت شما عزیزان تجلی یافته است.

محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به کلام رسای اساتید و بزرگان حاضر در جلسه افزود: زبان از بیان ارزش واقعی کار شما مجاهدان فی‌سبیل‌الله قاصر است؛ کار بزرگی که مصداق عینی دعای شریف «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد» بوده و مایه عزت، سربلندی و افتخار ابدی ملت ایران است.

وی با تاکید بر لزوم پایداری و تقویت این حرکت‌های خودجوش مردمی خاطرنشان کرد: مجموعه استانداری یزد با تمام توان تشکیلاتی و حمایتی خود، بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل مأموریت‌های معنوی هیئت‌ها و موکب‌های استان فراهم خواهد ساخت تا این مسیر ارزشمند با قوت بیشتری تداوم یابد.