به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست ویژه مبلغات با مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران و با همکاری شورای راهبری و هماهنگی اموربانوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان مازندران در سالن شهدای این اداره کل برگزار شد.

در این نشست مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر نقش تعیین کننده زنان در پیشبرد انقلاب اسلامی گفت: بانوان و نوجوانان دو گروه پیشران و پیشرو در نگاه امامین انقلاب‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور مؤثر و سازمان‌یافته آنان هستیم.

حجت الاسلام شریف تبار جنگ امروز را «جنگ روایت‌ها» دانست و افزود: اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت می‌کند. بانوان باید در خط مقدم روایتگری، سخنرانی حماسی و تبیین حقایق انقلاب حضور داشته باشند.

شریف تبار «الگوی سوم زن مسلمان ایرانی» را الگوی مورد نیاز جامعه امروز معرفی کرد و گفت: این الگو نشان دهنده این است که زن مسلمان ایرانی با هویت ایمانی، نقش‌آفرینی اجتماعی و استحکام خانواده، می‌تواند الگوی جهانی باشد.