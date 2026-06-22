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رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق فارس اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲ هزار و ۱۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز برق قطع و جمعآوری و در قالب طرح ملی مهتاب، ۴۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی احیا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید مسرور با اشاره به اجرای طرح مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، گفت: مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و صیانت از حقوق عمومی مشترکان، از مهمترین اهداف این طرح است؛ طرحی که با کاهش هدررفت انرژی، به پایداری شبکه برق، بهویژه در روزهای گرم سال، و تأمین برق مطمئنتر برای شهروندان کمک میکند.
وی افزود: اجرای طرح مهتاب با هدف ایجاد آسایش و اطمینان بیشتر برای شهروندان و برقراری عدالت در توزیع انرژی، بهصورت همزمان در ۲۷ مدیریت تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه دارد.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: انشعابات غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات لوازم اندازهگیری از معضلات جدی صنعت برق به شمار میرود و علاوه بر افزایش تلفات انرژی و کاهش عمر تجهیزات، موجب بروز خاموشیهای ناخواسته میشود.
مسرور ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون، در کنار جمعآوری انشعابات غیرمجاز، ۲۹۴۸ دستگاه کنتور عادی و دیماندی معیوب تعویض، ۴۶۵ شمارشگر نصب و ۴۲۰۵ انشعاب جدید نیز واگذار شده است.
وی همچنین به جمعآوری روشناییهای نامتعارف اشاره کرد و گفت: در ادامه اقدامات طرح مهتاب و با هدف مدیریت مصرف برق، تاکنون مصارف ۴۳ مشترک دارای روشنایی نامتعارف با مجموع ۶۴۵ لامپ جمعآوری شده است.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: انشعابات غیرمجاز، حق مشترکان قانونمدار را تضییع میکند و باعث افزایش تلفات انرژی، آسیب به تأسیسات شبکه و ایجاد نوسان و خاموشی برای مشترکان مجاز میشود؛ از این رو شهروندان میتوانند موارد مشابه را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع دهند.