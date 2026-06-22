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سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیهای از تمدید ۲۴ ساعته مهلت ارسال فهرست و پرداخت حقبیمه مربوط به اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اختلالات و محدودیتهای ایجادشده در برخی بانکهای کشور طی روزهای پایانی ماه و به منظور مساعدت با کارفرمایانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشدهاند، مهلت دریافت لیست و حقبیمه اردیبهشتماه به صورت استثنایی تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
بر اساس این اطلاعیه، کارفرمایان میتوانند در مهلت تعیینشده، بدون احتساب جرائم تأخیر، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حقبیمه اقدام کنند.
سازمان تأمین اجتماعی همچنین اعلام کرد شعب، کارگزاریها و سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات و دریافت لیست و حقبیمه کارفرمایان هستند.