به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، پیروزی، ثمره صبر و شجاعت در خیابان و میدان است و مردم خستگی ناپذیر استان در خیابان، جلوه‌های صبر و استقامت و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشتند.



شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن گرامیداشت مقام والای شهید رهبر، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و حمایت مطلق از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند. این تجمع مردمی، نمادی از وفاداری تزلزل‌ناپذیر مردم ورامین به راه امام و رهبر در دوران پس از شهادت ایشان است.