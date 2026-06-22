عملیات مرمت باغ تاریخی حمص، یکی از آثار ارزشمند دوره قاجاریه در شهرستان بافق، با هدف حفاظت و صیانت از این بنای تاریخی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ برای عملیات مرمت اضطراری باغ حمص ، اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در شهرستان بافق تأمین و تخصیص یافته است.

باغ حمص ، به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ در ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و یادگاری ارزشمند از معماری و هنر باغ سازی دوران قاجار در این منطقه به شمار می‌رود.

عملیات مرمت این اثر تاریخی شامل اقدامات تخصصی نظیر کونوشکنی، اجرای پشت بند برای استحکام‌بخشی، مرمت بادگیر و نیز اجرای کاه‌گل بر روی پشت‌بام است، این اقدامات با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر، افزایش مقاومت بنا در برابر عوامل جوی و احیای اصالت معماری دوره قاجاری انجام می‌شود.