مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از مدیران، با حضور در گمرک مرزی ریمدان، از نزدیک، روند فعالیت‌های اجرایی این مرز و مسائل و چالش‌های موجود را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در این بازدید بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی، ارتقای زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای تسهیل و روان‌سازی فرآیند‌های تجاری تأکید کرد.

همچنین مقرر شد موضوعات و مسائل مطرح‌شده در این بازدید، در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای و اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل تجارت و بهبود فرآیند‌های گمرکی در مرز ریمدان پیگیری شود.