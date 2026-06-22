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مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از مدیران، با حضور در گمرک مرزی ریمدان، از نزدیک، روند فعالیتهای اجرایی این مرز و مسائل و چالشهای موجود را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در این بازدید بر ضرورت تسریع در رفع موانع اجرایی، ارتقای زیرساختهای فنی و فناوری اطلاعات و فراهمسازی بسترهای لازم برای تسهیل و روانسازی فرآیندهای تجاری تأکید کرد.
همچنین مقرر شد موضوعات و مسائل مطرحشده در این بازدید، در چارچوب برنامههای توسعهای و اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل تجارت و بهبود فرآیندهای گمرکی در مرز ریمدان پیگیری شود.