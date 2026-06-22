دومین کشتی کانتینربر ایرانی امروز در یکی از ترمینال‌های بندرشهید رجایی بندرعباس پهلو گرفته، و بارگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این کشتی با ظرفیت دو هزار و ۸۰۰ تی‌ای یو کانتینر، پس از محاصره دریایی دشمن آمریکایی علیه کشورمان در جنگ تحمیلی سوم، در بندر شهیدرجایی پهلو می‌گیرد.

حسین عباس نژاد افزود: دومین کشتی کانتینربر ایرانی، هزار و ۳۰۰ تی‌ای یو کانتینر را بارگیری می‌کند.

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وی گفت: این کشتی کالا‌های صادراتی را به کشور هدف می‌رساند.

بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است و با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با ۸۰ بندر معروف بین المللی، تقریباً نیمی از تجارت ایران را بر عهده دارد.