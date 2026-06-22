استاندار آذربایجان غربی گفت: دشمن روی ایجاد تفرقه سرمایه گذاری کرده بود، اما به برکت مجاهدت رزمندگان، حضور پرشور مردم و اتحاد مردم و مسئولان دشمن شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای پدافند غیرعامل آذربایجان غربی با حضور استاندار و معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

رضا رحمانی در این جلسه با بیان اینکه دشمن روی ایجاد تفرقه با استفاده از اختلافات قومی و مذهبی سرمایه گذاری کرده بود، افزود: به برکت مجاهدت رزمندگان، حضور پرشور مردم و اتحاد، هماهنگی و همدلی بین مردم و همچنین مسوولان، دشمن نتوانست به هیچ هدفی در جنگ اخیر دست یابد.

وی با بیان اینکه در تهدید جنگ رمضان، ما فرصت‌های زیادی را ایجاد کردیم که باید از آنها استفاده کنیم، اضافه کرد: خروجی این جنگ برای آذربایجان‌غربی چند دستاورد بود که امنیت، انسجام و شکوفایی مرز‌های استان و همچنین بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در زمان جنگ با عنایات الهی از جمله آنها بود.

استاندار آذربایجان‌غربی به حضور پرشور مردم از همه اقوام و مذاهب در تجمع‌های شبانه اظهار کرد: باید قدردان این بینش و بصیرت مردم باشیم.

وی از برنامه ریزی برای تامین برق اضطراری استان در زمان بحران خبر داد و افزود: توانستیم مشکلات بخش‌های مختلف از جمله انرژی را احصا کرده و اقدامات لازم را در خصوص بهبود وضعیت استان انجام دهیم.

وی اضافه کرد: البته انتقاد‌هایی از وضعیت تامین دارو در استان داریم چراکه در این بخش خوب عمل نشد که عامل نارضایتی ما از مدیریت این بخش است؛ مردم مشکلاتی داشتند ولی اهتمام داریم که در این بخش، اقدامات لازم تامینی با توجه به نیاز‌های قابل توجه مردم استان انجام دهیم.