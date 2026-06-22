عضو شورای شهر یزد از اجرای طرح‌های حفاظتی برای صیانت از باغات شهری خبر داد و گفت: بیش از هزار باغ با وسعت بالای هزار مترمربع در شهر شناسنامه‌دار و پلاک‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اقدامات شورای ششم در حوزه فضای سبز گفت: با توجه به شرایط اقلیمی یزد و محدودیت منابع آبی، حفظ باغات موجود و توسعه فضای سبز یکی از اولویت‌های مدیریت شهری بوده است.

وی افزود: در همین راستا بیش از هزار باغ شهری شناسایی، شناسنامه‌دار و پلاک‌گذاری شده و با نصب تابلو‌های مشخص، روند صیانت از آنها دنبال می‌شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد ادامه داد: همزمان طرح جداسازی آب مورد نیاز فضای سبز از شبکه آب شرب نیز اجرا شد و با حذف ۱۴۰ انشعاب آب شرب مربوط به بوستان‌ها و فضای سبز، استفاده از منابع جایگزین در دستور کار قرار گرفت.

وی از ایجاد مخازن بتنی برای جمع‌آوری آب‌های غیرمتعارف و استفاده از آن در آبیاری فضای سبز خبر داد و تصریح کرد: با وجود شرایط کم‌آبی، سرانه فضای سبز شهر یزد از ۱۳ به ۱۶ مترمربع افزایش یافته است.