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استاندار اردبیل از اجرای طرح پخت نان کامل در نانواییهای منتخب استان خبر داد و گفت: توجه ویژه به تغذیه سالم به ویژه مصرف نان کامل و سبوسدار به عنوان یکی از ارکان اصلی سبد غذای خانوارها باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، سلامت و امنیت غذایی استان بر لزوم توجه ویژه به پخت نان کامل، تغییر ذائقه عمومی بهسمت مصرف محصولات سالم و تقویت کارگروههای زیرمجموعه شورای سلامت و امنیت غذایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی سلامت و امنیت غذایی به عنوان یک مقوله بیندستگاهی اظهار کرد: ارتقای این شاخصها نیازمند همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی بوده و تقویت کارگروههای تخصصی ذیل این شورا از اولویتها محسوب میشود.
استاندار اردبیل با تأکید بر لزوم تغییر تدریجی ذائقه مردم از نانهای سفید به سمت نان کامل، از آغاز طرحی آزمایشی خبر داد که بر اساس آن تا پایان سال جاری تعدادی از نانواییهای منتخب استان با نظارت دقیق کارگروه سلامت اقدام به پخت و عرضه نان کامل خواهند کرد.
امامی یگانه همچنین بر ضرورت اجرای برنامههای آموزشی همگانی و مستمر در حوزههای مختلف بهداشتی، درمانی و امنیت غذایی تأکید کرد و ادامه داد: استفاده بهینه از ظرفیت رسانه ملی و رسانههای استانی برای اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی درباره مسائل مهم سلامت و امنیت غذایی، ضروری است.
وی گفت: این برنامهها باید با هدف افزایش سطح دانش و سواد سلامت جامعه و تشویق شهروندان به اتخاذ سبک زندگی سالم طراحی و اجرا شوند.
استاندار اردبیل یکی دیگر از چالشهای زیست محیطی و بهداشتی استان را مدیریت پسماند دانست و بیان کرد: دفع اصولی و علمی سموم دفع آفات نباتی و مدیریت صحیح پسماندها برای تضمین امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم، از اهمیت بالایی برخوردار است.
امامی یگانه بر نقش کلیدی کارگروههای تخصصی شورای سلامت و امنیت غذایی در پیشبرد اهداف کلان استان اردبیل در این حوزهها تأکید کرد و خواستار فعالتر شدن و ارائه راهکارهای اجرایی توسط اعضای این کارگروهها شد.