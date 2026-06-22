روابط عمومی اداره برق شهرستان فیروزکوه، در راستای ارتقای کیفیت خدمات و اجرای «طرح سامان» جهت بهسازی و تعمیرات شبکه، زمان و نقاط قطعی موقت برق در این شهرستان را برای روز دوشنبه اول تیرماه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی اداره برق شهرستان فیروزکوه ،با توجه به اجرای طرح سامان جهت بهسازی و تعمیرات شبکه، برق آدرس های زیر در روز دوشنبه مورخ ۱ تیر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ قطع خواهد شد.

۱-شهر فیروزکوه (خیابان جاده قدیم،خیابان شهید فامیلی ،شهرک ایثار ، ضلع شمالی خیابان ۴۵متری)

۲-روستای کتالان ، امیریه،روستای شمس آباد،سرچمن و گدوک

۳-پمپ بنزین ذبیحی

۴-شرکت آهک

از مشترکین محترم درخواست می‌شود ضمن برنامه‌ریزی لازم، اقدامات مورد نیاز خود را پیش از زمان قطع برق انجام دهند.

هرگونه تغییر احتمالی در برنامه از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود با مدیریت مصرف انرژی و همکاری در اجرای برنامه‌های شبکه برق، ما را در ارائه خدمات پایدار یاری نمایند.