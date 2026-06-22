مراسم سالگرد شهدای اقتدار و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سرفاریاب
امام جمعه سرفاریاب در مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار و جنگ تحمیلی گفت: شهدا راه امام حسین (ع) را شناختند و در این مسیر به وصال اهل بیت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مراسم گرامی داشت رهبر شهید و اولین سالگرد شهدای اقتدار و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سرفاریاب برگزار شد. امام جمعه سرفاریاب در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطر امام شهید و همه شهدای ایران اسلامی و فرماندهان و دانشمندان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: شهدا راه امام حسین (ع) را شناختند و در این مسیر به وصال اهل بیت رسیدند.
حجت الاسلام زارعی پور افزود: توفیق شهادت شاید برای همه ممکن نشود ولی حرکت در مسیر شهدا که همان مسیر حق و حقیقت است و پیروی و پاسداری از راه و خون شهدا برای همه ما یک وظیفه است.
وی با بیان اینکه دشمنان میخواستند با شهادت و حذف امام شهید و فرماندهان و دانشمندان و دیگر افراد جامعه، ملت ما را از مسیر ارزشهای دینی و الهی و پیشرفت و ایستادگی باز دارد، گفت: ملت ما با تأسی و الگو گرفتن از امام حسین (ع) و رهبر شهید در مسیر ایمان با همه فشارها و سختی ایستادگی خواهد کرد و به فضل الهی پیروزی و سربلندی از آن ملت ما خواهد بود.
مداحی و سینه زنی به یاد امام حسین (ع) و یاران شهیدش و رهبر شهید و همه شهدا در پایان این مراسم نیز اجرا شد.