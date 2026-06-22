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معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اولویت ما افزایش تاب آوری زیرساختها، برگشت پذیری، اولویت بندی زنجیره نیازهای ضروری مردم و کاهش اثرات تهدیدات ترکیبی بر مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به رصد و پایش تهدیدات و اقدام به موقع در این حوزه طی ایام جنگ رمضان در استان اظهار کرد: در جنگ اخیر نشان دادیم هرجا که مقاومت کردهایم، توانستیم موفقیتی به دست بیاوریم که این امر به الگویی در دنیا تبدیل شده است.
سردار محمدعلی قمی ادامه داد: امروز رویکرد ما در حوزه پدافند غیرعامل این است که از فروپاشی زیرساختی جلوگیری کرده و علاوه بر برنامه برگشت پذیری، اولویت بندی زنجیره نیازهای ضروری مردم و کاهش اثرات تهدیدات ترکیبی بر مردم را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به لزوم توجه جدی به موضوع تهدیدات گسترده سایبری دشمن گفت: دشمن از همه ظرفیتهای کشورهای مختلف و شبکههای اجتماعی و فناوریها استفاده کرد تا به کشور ما در حوزه سایبری ضربه گسترده بزند که این امر صورت نگرفت ولی باید با همه توان مواظب تهدید در این عرصه باشیم.
وی با تاکید بر توجه به آسیبها و اجرای اقداماتی برای رفع آنها در کنار توجه به موفقیتها در جنگ اخیر افزود: دشمن به هدف خود که از بین بردن جمهوری اسلامی بود، نرسید؛ دشمنی آنان با ما تمامی ندارد.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: آنها فکر کردند که با شهادت امام شهید و فرماندهان میتوانند به ایران اسلامی ضربه بزنند ولی نشان دادیم که ساختار جمهوری اسلامی ایران شکننده نیست.