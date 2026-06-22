شهردار منطقه ۴ تبریز از پیشرفت قابل توجه پروژه باغ‌موزه ستارخان خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف معرفی جایگاه سردار ملی و تقویت گردشگری فرهنگی تبریز در حال تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هاشمی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: محوطه باغ‌موزه ستارخان در زمینی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری و توسعه گردشگری تاریخی در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: همزمان با پیشرفت بخش‌های مختلف طرح، عملیات نماکاری مرحله دوم، اجرای رواق‌های نمایشگاهی و آماده‌سازی بستر فضای سبز مجموعه با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار منطقه ۴ تبریز با تاکید بر تسریع روند اجرای پروژه گفت: با بهره‌برداری از این مجموعه در آینده نزدیک، علاوه بر حفظ و معرفی میراث مشروطه، فرصت آشنایی شهروندان و گردشگران با ابعاد مختلف زندگی و مبارزات ستارخان فراهم خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: تکمیل باغ‌موزه خانه تاریخی ستارخان در اولویت برنامه‌های عمرانی و فرهنگی منطقه قرار دارد و برای اتمام آن از همه ظرفیت‌های اجرایی استفاده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به همکاری‌های علمی و تخصصی در اجرای این طرح افزود: طرح باغ‌موزه خانه تاریخی ستارخان با همکاری دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز و با محوریت محوطه‌سازی و طراحی باغ ایرانی اجرا می‌شود.

خانه تاریخی ستارخان مربوط به دوره پهلوی و در خیابان شمس تبریزی کوی امیرخیز، کوچه ستارخان غربی، کاشی ۲۱ واقع شده است. این بنا در ۱۴ مهر ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۱۹۷۴۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ستارخان قراچه‌داغی (۲۸ مهر ۱۲۴۵ – ۲۵ آبان ۱۲۹۳) از فرماندهان برجسته جنبش مشروطه ایران و ملقب به «سردار ملی» است که در جریان مقاومت تبریز در برابر نیرو‌های ضد مشروطه نقش مهمی ایفا کرد.