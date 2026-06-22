رئیس منطقه یک کشوری سازمان بازرسی کل کشور به همراه هیئتی از اعضای این سازمان، با حضور در مرکز کنترل آب تهران از نزدیک در جریان روند پایش، مدیریت و بهره‌برداری از شبکه تأمین و توزیع آب پایتخت قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس منطقه یک کشوری سازمان بازرسی کل کشور به همراه هیئتی از اعضای این سازمان، با حضور در مرکز کنترل آب تهران از نزدیک در جریان روند پایش، مدیریت و بهره‌برداری از شبکه تأمین و توزیع آب پایتخت قرار گرفتند.

در این بازدید، مدیرعامل و معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده برای حفظ پایداری تامین آب، مدیریت مصرف، افزایش تاب‌آوری شبکه و کنترل هوشمند تأسیسات آبرسانی را تشریح کردند.

علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به اهمیت تامین پایدار آب برای شهروندان تهرانی، اظهار داشت: مجموعه آبفای استان تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، زیرساختی و مدیریتی، برنامه‌های متعددی را برای افزایش تاب‌آوری شبکه و حفظ پایداری خدمات‌رسانی در شرایط مختلف اجرا کرده است.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه آبفای استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان، خاطرنشان کرد: با وجود آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات آب و فاضلاب در جریان جنگ تحمیلی رمضان، خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یافت و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت آب و فاضلاب، هیچ‌گونه اختلال پایدار در تأمین آب شرب شهروندان ایجاد نشد.

در این بازدید، «فریبرز صالحی» معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با تشریح عملکرد مرکز کنترل آب تهران گفت: این مرکز به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روز‌های سال، وضعیت تأمین، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع آب پایتخت را پایش می‌کند و تمامی اطلاعات مربوط به مخازن، خطوط انتقال، فشار شبکه و تأسیسات آبرسانی به‌صورت برخط در آن ثبت و تحلیل می‌شود.

در پایان این بازدید، هیئت سازمان بازرسی کشور بر آمادگی خود برای همکاری و پیگیری مسائل و چالش‌های فرابخشی مرتبط با تأمین آب تهران تأکید کردند.

در این بازدید، «علیرضا اصغری» مدیرعامل و «محمدحسین خانجانی‌خانی» معاون بهره‌برداری شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران نیز حضور داشتند.